Ленобласть сохраняет и приумножает культуру и традиции народов и местных сообществ

Автор: Кира Нагорная
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В Доме дружбы Ленобласти знакомят с победителями грантового конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» 

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Фото: lenobl.ru
«Каждый из проектов-победителей – уникален. Сохраняет и приумножает культуру и традиции народов и местных сообществ Ленобласти. Область заинтересована в создании на территории региона устойчивых центров социокультурного развития. У нас в планах – создание системы ресурсной поддержки организаций, реализующих местные социокультурные инициативы», – отметила председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Участники пресс-тура посетят арт-усадьбу «Кайкино 10» в Волосово, ремесленные мастерские «Верес» в Ивангороде, детский центр медиатворчества в деревне Большая Пустомержа и другие места притяжения Ленобласти, где познакомятся с проектами получившими поддержку из областного бюджета при софинансировании Фонда Тимченко.

Всероссийские конкурсы «Культурная мозаика малых городов и сёл» проводятся с 2014-го года. За это время поддержку получили 459 проектов из 65 регионов России – это гастрономические, музыкальные и ландшафтные фестивали, театральные гастроли, пешеходные экскурсии, восстановленные промыслы и ремесла, открытые чтения, образовательные программы, выставки и мастер-классы. В 2023 году от Ленобласти победителями стали 16 организаций ― 11 НКО, 3 музея, дом культуры и молодежный центр, которые реализуют проекты в 11 районах региона.

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