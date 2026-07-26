Голубика — полезная ягода, которая содержит антиоксиданты, витамины и органические кислоты. Однако некоторым людям стоит употреблять ее с осторожностью.
Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков рассказал, что голубика может быть не рекомендована при индивидуальной непереносимости, повышенной кислотности желудка, гиперацидном гастрите, язвенной болезни и повышенной свертываемости крови. Это связано с содержанием в ягоде витамина K, который способствует усилению свертываемости. Считается, что голубика лучше подходит для людей с чувствительным ЖКТ, передает «Доктор Питер».
Рекомендуется съедать не более 200–400 граммов голубики в день.
В Ленобласти начался сезон черных лисичек: биолог назвала грибные места
В лесах Ленобласти начался сезон черных лисичек. По словам доцента кафедры ботаники и экологии РГПУ имени А. И. Герцена Елены Рущиной, эти грибы уже можно встретить в Тосненском, Приозерском, Выборгском, Лужском и Всеволожском районах.
Как сообщили в пресс-службе вуза, черная лисичка ценится за насыщенный вкус и яркий аромат. В европейской кухне ее нередко называют «трюфелем для бедных». Чаще всего гриб сушат, измельчают в порошок и используют в качестве ароматной приправы.
По словам специалиста, сезон черных лисичек начинается в конце июля и при благоприятной погоде продолжается до середины сентября, а иногда — вплоть до первых октябрьских заморозков.
В лесах Ленобласти начался сезон черники. Ягода уже поспела и покрыла моховые поляны темно-синими россыпями. Фото: t_me/drozdenko_au_lo Александр Дроз...
20.07.2026
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Биолог также напомнила, что в Ленинградской области произрастает более 60 видов съедобных и условно-съедобных грибов. Среди самых популярных у любителей «тихой охоты» — белые грибы, подосиновики, подберезовики, рыжие лисички, маслята, грузди, опята и сыроежки.
Специалисты рекомендуют не собирать грибы рядом с автомобильными трассами, железными дорогами, промышленными предприятиями и полигонами отходов. Грибы способны накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества. Наиболее благоприятными для сбора в Ленобласти считаются леса восточных районов региона.