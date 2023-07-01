Женщинам в Иране разрешили посещать футбольные матчи впервые за 44 года

Автор: Сергей Агутин
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Высший совет национальной безопасности Ирана разрешил женщинам посещать футбольные матчи мужских команд впервые за 44 года. В стране также создадут радио, посвященное женскому спорту.

«Создана рабочая группа, которой поручено решить, как это реализовать», — рассказал глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж

Мехди Тадж отметил, что девушек начнут пропускать на четыре арены в различных провинциях страны: «Голь Гоухар» в городе Сирджан, «Накш-э Джахан» и «Фулад Шехр» в Исфахане и «Гядыр» в Ахвазе. В скором времени подготовят также стадион «Азади» в Тегеране.

Женщинам было запрещено посещать игры, в которых принимают участие мужчины, после Исламской революции в 1979 году. В некоторых случаях их неофициально пускали на стадионы. Например, на товарищескую встречу сборных России и Ирана 23 марта (1:1).

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