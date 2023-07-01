Движение автомобилей по трассе «Кола» в Ленобласти перекроют 2 июля

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 2 июля с 13:00 до 15:00 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта из-за развода моста на 236-м км дороги Р-21 «Кола», возле города Лодейное Поле.  

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По реке Свирь пройдет баржебуксирный состав «МБ -1223», «Вайгач/краболов» и «Пересвет».

Мост является совмещенным и предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

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