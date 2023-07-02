В Колпино водитель сбил двух человек

Автор: Анастасия Щербакова
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Нарушитель был неоднократно судим.

Водитель, которого накануне задержали в Колпино после cмертельного ДТП, был несколько раз судим, сообщает 78.ru.

Как оказалось, среди статей УК РФ, по которым его привлекали, хищение, причинение вреда здоровью, убийство.

Вечером 30 июня у дома № 60 на Пролетарской улице водитель Mazda 3 сбил двоих пешеходов, после чего врезался в припаркованный автомобиль и сбежал. В результате 22-летний пешеход от полученных травм скончался на месте, а второй, 19-летний, госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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Фото: pixabay.com

Ранее стало известно, что десять человек получили травмы в ДТП с автобусом в Карелии.

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