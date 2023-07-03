В Ленобласти 4 июля ожидаются ливни и усиление ветра

Автор: Гузель Галимова
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Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленобласти 4 июля.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются ливни и грозы. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°C, днем +17…+22°C.

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