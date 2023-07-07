В Кировске без вести пропал 14-летний мальчик

Автор: Гузель Галимова
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О его местонахождении нет никакой информации с 4 июля.

Школьник может находиться в вашем районе. Если вы видели его или что-то знаете, свяжитесь с представителем «Лиза Алерт»: Надежда (Химера) 89817556296.

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Фото: Лиза Алерт
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04.07.2023 143
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