Следующая неделя в Ленобласти начнется с холода и дождей

Автор: Гузель Галимова
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Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти 10 июля.

Местами, преимущественно на востоке пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +7…+12°C, днем +14…+19°C.

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06.07.2023 125
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