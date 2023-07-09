Семь многодетных семей Ленинградской области получили ключи от новых микроавтобусов

Автор: Кира Нагорная
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Подарки родителям торжественно вручил Александр Дрозденко на площадке фестиваля «СемьЯ» во Всеволожске.

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Фото: lenobl.ru

Ключи от новых автомобилей из рук главы Ленобласти вчера, 8 июля, получили семьи из Волосовского, Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского и Кировского районов. Также двум семьям — Хасана и Соджиды Тошевых и Владислава и Ольги Абрамовых из Всеволожского района подарили сертификаты на улучшение жилищных условий.

«День семьи, любви и верности — это праздник, который уходит глубоко в века. Любовь — это дети, а дети — это забота. Чем крепче семья, тем крепче Ленинградская область. Не зря мы говорим “Семья ленинградская”. Каждая наша семья уникальна, но всех объединяет любовь, дружба и уважение», — сказал Александр Дрозденко.

В этом году семьи Хасана и Соджиды Тошевых и Владислава и Ольги Абрамовых Черняевых стала четвертой и пятой, кто согласно нормам Социального кодекса Ленинградской области получил сертификат на улучшение жилищных условий. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат уже получили родители тройняшек из Ивангорода, Выборга и Гатчины.

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. А также запущен «Социальный калькулятор» который покажет все положенные вам пособия.

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