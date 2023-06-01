Видео: Молодым родителям из Тайцев глава Ленобласти вручил сертификат на 3 млн рублей

Сертификат на улучшение жилищных условий родителям тройняшек Веронике и Вадиму Черняевым Александр Дрозденко вручил на выписке из Перинатального центра ЛОКБ в Гатчин

«Три дочери в семье Вероники и Вадима Черняевых родились 15 мая в международный день семьи, а выписываются из Перинатального центра в День защиты детей. Все символично — счастья, здоровья, радости втройне!», — отметил глава Ленобласти.

Вероника и Вадим Черняевы назвали девочек Ева, Адель и София. Потратить средства с сертификата они смогут не только на покупку квартиры на территории Ленобласти, но и на строительство собственного дома.

«Сертификат на улучшение жилищных условий для родителей тройняшек теперь в Ленобласти можно будет потратить и на строительство своего дома. Это важно для семей, живущих на селе, поэтому мы пересмотрим условия, по которым сертификат можно реализовать», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В этом году семья Черняевых стала третьей, которой согласно нормам Социального кодекса Ленинградской области вручен сертификат. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат уже получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга.

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. А также запущен «Социальный калькулятор» который покажет все положенные вам пособия.