У деревни Новосаратовка автомобиль влетел в отбойник, пассажир вылетел в окно и погиб

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло 9 июля на трассе «Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск» во Всеволожском районе Ленобласти.

По словам очевидцев, у деревни Новосаратовка автомобиль Lada Largus врезался в отбойник и несколько раз перевернулся. Пассажирка автомобиля не была пристегнута и вылетела в окно. От полученных травм она скончалась на месте.

Видео от Вадима Милова, ДТП и ЧП | СПб, ВК

По факту ДТП Всеволожская городская прокуратура организовала проверку. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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