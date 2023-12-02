В третьей серии проекта «Дадим слово героям» своим богатым боевым опытом и советами для будущих новобранцев делится солдат с позывным «Феникс. Большую часть жизни он провёл в Выборге. Проходил службу в Сирии и в зоне СВО. Сейчас залечивает ранения, полученные в последней командировке. Будучи в отпуске по ранению, он рассказал о самом ожесточённом сражении на территории Украины и поведал о своих боевых обязанностях.

О себе

Позывной «Феникс». Зовут Алексей. Родился в Псковской области. С детства живу в Выборге, где и учился в обычной школе — 37. Жена, дети, семья. Всё как у нормального человека. Работал на железной дороге — ремонтировал пути. Занимался спортом, в особенности автоспортом: с ребятами в ралли катался. Машина есть. ДОСААФ ездил постоянно. Команда у нас большая. 26 сентября уехал на СВО, ну и дальше понеслось.

Почему в балаклаве?

Не могу показывать лицо, потому что на меня ищут информацию, которую не должны, в принципе, искать. Моя семья в курсе, где я. С близкими всегда на связи. А в данный момент на меня ищут информацию, пробивают. Нам стало известно, что за мою голову назначена награда. Какая именно, не знаю.

Как появился позывной «Феникс»?

Мой позывной появился ещё в Сирии. Я выбирался живым из таких огней, из которых вылезти было невозможно. Изображение птички есть в виде татуировки на руке. Она мне всегда помогала. То есть я верил, что символ на теле поможет в сложной ситуации, так и происходило. Как бы это не звучало, псих, не псих, но она меня всегда выручала.

Почему ты дома?

Получил осколочное ранение головы, глаза, рассечение носа и брови в ходе наступления. Сейчас пока что в отпуске по ранению. Скоро отправлюсь обратно.

О сплочении общества

Идёт русофобия, которая непонятно, откуда взялась. Мы никому ничего плохого не сделали. Я считаю, что в такое время должна быть сплочённость общества. Когда плохо одному, должно это касаться и других, так как это затрагивает всех российских граждан. Для тех, кто думает, что во всем виновато правительство, отвечаю — это не так. Я увидел там многое, о чём не хочется говорить — что творят те люди. Это должно касаться всего народа в принципе.

О службе

Армия мне нравилась с детства. С ранних лет принимал участие в спортивных состязаниях. В 2014 году ушёл на срочную службу и отслужил во Псковском ВДВ в 14 и 15 годах. Вернулся домой, отработал год на железной дороге. В какой-то момент сказал себе, что нужно идти в армию. Пошёл по контракту, отслужив три года. Но уже на другой должности. Следующие два контракта отслужил в Сирии.

Три месяца отслужил в Украине. Есть такой город Валуйки (прим.ред. — город в Белгородской области России), от которого дальнейший путь осилили на машинах: пикапах, камазах. Границу пересекали через поля. Занимали деревни, там и базировались.

Как проходили вылазки?

В данный момент не числюсь. Проходил службу в отдельном разведывательном батальоне. Мы обычно выходили на вылазки на три-четыре дня небольшой группой. Проводили разведку в тылу врага или в переднем крае. Вычисляли противника, его действия и передвижения, вычисляли технику. Если есть какие-то цели, то сразу наводили туда артиллерию либо своими сила что-то пытались сделать. Если у нас что-то не получалось, то уже вызывали пешую поддержку. То есть строили план, как оттянуть войска Украины от этого места и всё. Дальше происходило так: мы набирали группу, заходили на нужную территорию и освобождали её, а за нами сразу закреплялась пехота. Пехоту заводили, а сами оттягивались. Дальше пехота сидела на дежурстве, неся свою службу.

Ожесточенные сражения

Самое основное — это была Артёмовка. Заходя в любой дом на каждом этаже встречали море трупов. И всё это перед глазами. Какая бы война не была, мы всё равно пытались как-то помочь нашим, скажем так, врагам. А они думали, что мы хотим их уничтожить, перерезать или ещё что-нибудь с ними сделать. Нет, не к этому мы стремились. В Артёмовске было тяжело. Страха, как такового, не было. Но иногда по коже бежали мурашки. Особенно, когда попадали в окружение и не знали, что делать. В этом случае спасало спокойствие, которое помогало действовать с трезвой головой.

Опиши ваш быт

Жили в блиндажах. Назначили человека поваром, который готовил на всю роту. Также у нас были наблюдательные пункты, осуществляющие наблюдение 24 на семь за передвижением и так далее. Имелся свой старшина, который занимался вещевым и продовольственным снабжением.

Чем занимался, когда оказался в отпуске по ранению?

Отсыпался и был рядом с женой . С детьми, конечно же, гулял, потому что очень соскучился. У дочки как раз был день рождения: исполнялось два годика, поэтому всё время, в основном, проводил с семьёй.

Как близкие отнеслись к уходу в зону СВО?

Жена плакала и очень переживала. Да и до сих пор переживает. Она не сильно поддерживает меня в этом плане. Тяжело ей. Плюс у нас ещё двое детей, а помощи толком никакой нет. Сейчас пока стараюсь разгрузить её.

Был ли собственный страх оставлять здесь семью?

Я ко всему спокойно отношусь, если честно. У меня такая психика. Я очень спокойный человек. Даже вернувшись после девяти месяцев службы, где не вылезал из наступлений, постоянно воюя, я всё оставляю там. То есть сюда я прихожу полностью чистый: с чистой головой, с чистой совестью и так далее. У меня нет последствий в виде съехавшей крыши как у многих. Я понимаю это, но сам по себе такой человек, психологически, скажем, сильный. Считаю так: всё, что находиться на работе, назовём это так, должно оставаться на работе, всё, что касается семьи, должно быть в семье. У меня в голове есть осмысление, для чего всё это делается. Понимаю, что весь мир против нас, только непонятно из-за чего. Мы никому ничего плохо не сделали, а просто стараемся выжить и всё.

Советы новобранцам

Новобранцы должны оставить пустую голову. По приезду на место боевых действий всё будет по-другому — не то, чему учили и о чём говорили. Всё это нужно просто выкинуть и слушать тех людей, которые там уже находятся и спрашивать, узнавать: как себя вести, что делать в каких-то моментах, что делать в других. За спрос денег не берут. Это самое главное. По-другому никак. Если хочешь выжить, нужно быть завязанным на голову.

О том, что следует взять с собой в зону боевых действий

Вещи не так важны. Одежда своя — это понятно. Каждый собирается сам: что ему удобно, то и берёт. Всё зависит от конкретного челока и его предпочтений. В принципе, Министерство обороны даёт всё, что положено, по своим меркам. Остальное докупаешь на своё усмотрение.