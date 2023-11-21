В центре Колпино появится детсад на 190 мест с бассейном

На Павловской улице в Колпино до конца 2023 года завершат реконструкцию детского сада на 190 мест с бассейном. Об этом сообщает Neva.Today.

Здание построено в 1938 году. Его реконструировали и расширили пристройкой для бассейна, и теперь новый детский сад имеет Т-образную форму. На момент подготовки публикации в здании проводятся работы по обустройству сетей, отделке и благоустройству территории.

В детском саду будет 10 групп: 2 ясельные на 15 детей и 8 дошкольных на 20 детей. У каждой группы своя раздевалка, туалеты, буфет и спальня. Также обустроят спортивный и музыкальный залы, соляную комнату, помещения для логопеда и психолога. Территорию благоустроят игровыми и физкультурными зонами.