Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем ВК-сообществе 20 ноября.

Так, в период с 13 по 19 ноября 2023 год поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 14 раз. В том числе:

к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 2 раза (спасено 3 человека);

к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 1 раз.