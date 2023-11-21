Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом спасатели рассказали в своем ВК-сообществе 20 ноября.
Так, в период с 13 по 19 ноября 2023 год поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 14 раз. В том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 2 раза (спасено 3 человека);
- к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 1 раз.
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