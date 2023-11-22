Ленинградская область издала гастрономический путеводитель

Путеводитель «География на вкус — Ленинградская область» издан для продвижения внутреннего туризма и привлечения путешественников
В путеводитель вошли рестораны, кафе, фермы и производители продуктов питания, а также ладожская корюшка, петровская уха, карельская калитка, выборгский крендель, пашский мёд, судак по-ижорски, суворовская похлёбка, вепсские калитки и многое другое.
Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.
Как уже ранее писал ivbg.ru, «Выборгский крендель» и «Ивангородская минога» стали первыми зарегистрированными брендами из Ленобласти. НМПТ это закрепление название продукта, связанное с его территориальным происхождением, за конкретным товарным знаком. Региональный бренд может повысить туристическую привлекательность определенного места, ведь зарегистрированный в реестре товар больше нигде не производится.