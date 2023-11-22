Ленинградская область издала гастрономический путеводитель

Путеводитель «География на вкус — Ленинградская область» издан для продвижения внутреннего туризма и привлечения путешественников

«Я считаю, что Ленобласть имеет огромный потенциал для развития. А развитие — это, в том числе, туризм. Мы должны создать условия, чтобы путешествия стали комфортнее. Появление гидов и путеводителей, в частности — гастрономических — не только помогает туристам лучше ориентироваться, но и порождает здоровую конкуренцию между объектами питания и размещения ― за попадание в гид, за хорошую оценку», — отметил Александр Дрозденко.

В путеводитель вошли рестораны, кафе, фермы и производители продуктов питания, а также ладожская корюшка, петровская уха, карельская калитка, выборгский крендель, пашский мёд, судак по-ижорски, суворовская похлёбка, вепсские калитки и многое другое.

Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

Как уже ранее писал ivbg.ru, «Выборгский крендель» и «Ивангородская минога» стали первыми зарегистрированными брендами из Ленобласти. НМПТ это закрепление название продукта, связанное с его территориальным происхождением, за конкретным товарным знаком. Региональный бренд может повысить туристическую привлекательность определенного места, ведь зарегистрированный в реестре товар больше нигде не производится.