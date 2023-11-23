На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 23 ноября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 16-18 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 142,137 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой;
- км 14,53 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110,130,147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 60 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;
- км 135-203 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от смёта и грязи.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка световозвращающих элементов на барьерном ограждении от снега и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков и сигнальных столбиков от снега и грязи;
- км 9-20 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка световозвращающих элементов на барьерном ограждении (внутри разделительной полосы типа «Нью-Джерси);
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 100-102 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.