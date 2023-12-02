2 декабря проходит Международный день борьбы за отмену рабства. Несмотря на то, что практически во всём мире рабовладельческий строй отменён, а само невольничество людей считается преступлением, проблема актуальна и сегодня. По данным онлайн-энциклопедии «Руниверсалис», число рабов к 2021 году достигло практически 50 миллионов человек. Среди них 28 миллионов заняты принудительным трудом, а оставшиеся 22 — по неволе вступили в брак. Рассказываем, где есть рабство, какова ситуация с насильственной эксплуатацией в России и почему проблема на мировом уровне только разрастается в масштабах.
Страна, где рабство процветает вопреки запретам
Последним государством, где рабство не преследуется властями, является Мавритания в Западной Африке. Страна появилась благодаря распаду французской колониальной империи в 1960 году. В настоящий момент она одна из самых бедных в мире. В издании Lenta.ru описывалось велосипедное путешествие россиян Константина Колотова и Александра Смагина из Марокко в Сенегал через Мавританию с заездом в столицу и город миллионник Нуакшот. Жизнь и быт местных они описали как «ад на земле».
Столица не сильно отличается от остальных территорий страны. «Похоже на пир во время чумы», где «огромное количество дорогих Toyota Land Cruiser всех моделей и цветов» беспорядочно ездят на ряду с козами и ослами. Прохожие мусорят себе под ноги. К каменным домам прилегают палатки, где живут люди. Водопровода в городе нет, «питьевая вода висит на заборах в бурдюках, зашитых в шкурах животных, а рядом с такой шкурой висит привязанная кружка». На дороге могут разлагаться трупы животных, например, верблюда. И в этих условиях некоторые люди имеют рабов.
И это при том, что рабство в Мавритании формально отменили в середине 1980-го, а затем в 2007-ом появился соответствующий запрет. По данным 2011 года, около 20% из общего числа населения в 3 524 249 человек находились в неволе. По оценкам 2023 года, численность возросла до 4 244 878 душ, следовательно, повысился и процент рабов, которые составляют касту харатини. Они являются потомками негров, которых поработили много поколений назад. Зависимость от владельца переходит от родителей к детям, а освободившиеся невольники всё равно не могут распоряжаться заработанным деньгами.
Есть ли ещё где-нибудь рабство?
Факты насильственного использования людей — принудительный труд, долговое рабство, эксплуатация детского труда, торговля людьми и другие формы нарушения — наблюдаются почти во всех государствах. Большая часть из них зафиксированы в странах с доходом выше среднего. Попасть в зависимость от других лиц может гражданин любой страны, но чаще всего невольниками становятся мигранты. Ситуацию обостряют эпидемии, вооруженные конфликты между странами и изменение климата на планете. В результате этих факторов происходит обвал в сферах занятости и образования, что ведёт к росту нищету, а отсюда и миграции, повышающей риски всех форм рабства в наше время.
В 2022 году 11 государств — Афганистан, Бирма, КНР, Куба, Эритрея, Иран, КНДР, южный Судан, Сирия, Туркменистан и даже Россия были уличены в торговле людьми, принуждении к труду и реализации сексуального рабства.
Высокие заборы и наличие охраны, как многие полагают, не обязательны при принудительном подчинении. Достаточно лишить человека документов и средств к существованию в незнакомой или малознакомой местности, оборвав связь с близкими и приятелями. Рабы сейчас дешевле, чем были в период расцвета этой отрасли торговли, а их нужды удовлетворяются на минимальном уровне. «Руниверсалис» приводит в пример стоимость раба в 1809 году — 40 тысяч долларов по нынешнему курсу, и сейчас — 90-100 долларов. В материале энциклопедии также сказано, что «годовой доход торговцев людьми в 2014 году оценивался в более чем 150 миллиардов долларов, из них 99 миллиардов долларов от коммерческой сексуальной эксплуатации».
О рабстве в России
В России с конца 2003-го действует статья УК РФ № 127.2 «Использование рабского труда». В ней сказано, что гражданин, использующий труд другого человека с применением полномочий, свойственных праву собственности, может получить наказание в виде принудительных работ сроком до пяти или лишения свободы на аналогичный период.
Несмотря на это, по данным международной организации The Walk Free Foundation на май 2016 года, в нашей стране насчитывалось чуть больше миллиона людей, попавших под насильственную эксплуатацию.
Эксперты отмечают, что чаще всего в рабство попадают неблагополучные люди — бездомные, алкоголики, безработные, а также те, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. Для поиска подходящих личностей рабовладельцы имеют в своём «штате» специальных людей. Именно они присматривают тех, кто наиболее доверчив и поддаётся внушению. Первым делом оценивают внешний вид предполагаемой жертвы, а потом постепенно втираются в доверие, проверяя почву. Основными критериями выбора являются: бедность человека, его согласие на любую деятельность от безысходности собственного положения, отсутствие родственников или зыбкие семейные узы, а также незнание потенциальной жертвой местности, отсюда распространение рабства среди мигрантов. Обработав клиента, они забирают у него документы и деньги, что не позволяет человеку сразу вырваться из кабалы.
Иногда свободных людей превращают в невольников, увозя в бессознательном состоянии. Перед этим их накачивают снотворным или наркотическими средствами. В российской практике, правоохранители редко приходит на выручку. А если человеку и удаётся самостоятельно уйти от подчинения, то факт угнетения свободы доказать иногда невозможно. Без показаний свидетелей, являющихся в большинстве случаев тоже рабами и легко запугиваемых усилиями хозяев, доказать насильственную эксплуатацию почти нереально.
Но некоторым это всё же удаётся. В 2020 году в рабстве в Новом Девяткино с августа по декабрь оказался 42-летний десантник-инвалид Михаил, который потерял обе ноги в чеченской кампании. Однажды под предлогом уважения к боевым заслугам его сильно напоили алкоголем неизвестные. Очнулся мужчина уже в незнакомой квартире. Рабовладельцами оказались цыгане. Они заставляли его собирать милостыню на улицах Петербурга. При отказе мужчину избивали. Спас жертву насильственной эксплуатации волонтер движения, борющегося с рабством.