2 декабря проходит Международный день борьбы за отмену рабства. Несмотря на то, что практически во всём мире рабовладельческий строй отменён, а само невольничество людей считается преступлением, проблема актуальна и сегодня. По данным онлайн-энциклопедии «Руниверсалис», число рабов к 2021 году достигло практически 50 миллионов человек. Среди них 28 миллионов заняты принудительным трудом, а оставшиеся 22 — по неволе вступили в брак. Рассказываем, где есть рабство, какова ситуация с насильственной эксплуатацией в России и почему проблема на мировом уровне только разрастается в масштабах.

Страна, где рабство процветает вопреки запретам

Последним государством, где рабство не преследуется властями, является Мавритания в Западной Африке. Страна появилась благодаря распаду французской колониальной империи в 1960 году. В настоящий момент она одна из самых бедных в мире. В издании Lenta.ru описывалось велосипедное путешествие россиян Константина Колотова и Александра Смагина из Марокко в Сенегал через Мавританию с заездом в столицу и город миллионник Нуакшот. Жизнь и быт местных они описали как «ад на земле».

«Грязь, мусор, сильный боковой ветер с порывами, местами заканчивающаяся дорога, из-за чего машинам приходилось ехать по песку. Кочки, ямы, жара выше 40 градусов. Ну, а поселения, встречающиеся периодически на пути, похожи на… да ни на что не похожи. Так не должны жить люди. Это просто бараки в пустыне, часть которых соорудили из дерева, другие — слепили из глины», — делись впечатлениями очевидцы.

Столица не сильно отличается от остальных территорий страны. «Похоже на пир во время чумы», где «огромное количество дорогих Toyota Land Cruiser всех моделей и цветов» беспорядочно ездят на ряду с козами и ослами. Прохожие мусорят себе под ноги. К каменным домам прилегают палатки, где живут люди. Водопровода в городе нет, «питьевая вода висит на заборах в бурдюках, зашитых в шкурах животных, а рядом с такой шкурой висит привязанная кружка». На дороге могут разлагаться трупы животных, например, верблюда. И в этих условиях некоторые люди имеют рабов.

«Из машины выскочил чернокожий незнакомец, схватил инструменты и начал быстро все менять. Кроме чернокожего парня, в автомобиле был араб, который относился к темнокожему как к собственной вещи: с легким пренебрежением и совершенно не беспокоясь о том, что у этого «предмета» могут быть чувства», — делился впечатлениями Константин Колотов.

И это при том, что рабство в Мавритании формально отменили в середине 1980-го, а затем в 2007-ом появился соответствующий запрет. По данным 2011 года, около 20% из общего числа населения в 3 524 249 человек находились в неволе. По оценкам 2023 года, численность возросла до 4 244 878 душ, следовательно, повысился и процент рабов, которые составляют касту харатини. Они являются потомками негров, которых поработили много поколений назад. Зависимость от владельца переходит от родителей к детям, а освободившиеся невольники всё равно не могут распоряжаться заработанным деньгами.

Есть ли ещё где-нибудь рабство?

Факты насильственного использования людей — принудительный труд, долговое рабство, эксплуатация детского труда, торговля людьми и другие формы нарушения — наблюдаются почти во всех государствах. Большая часть из них зафиксированы в странах с доходом выше среднего. Попасть в зависимость от других лиц может гражданин любой страны, но чаще всего невольниками становятся мигранты. Ситуацию обостряют эпидемии, вооруженные конфликты между странами и изменение климата на планете. В результате этих факторов происходит обвал в сферах занятости и образования, что ведёт к росту нищету, а отсюда и миграции, повышающей риски всех форм рабства в наше время.

В 2022 году 11 государств — Афганистан, Бирма, КНР, Куба, Эритрея, Иран, КНДР, южный Судан, Сирия, Туркменистан и даже Россия были уличены в торговле людьми, принуждении к труду и реализации сексуального рабства.

Высокие заборы и наличие охраны, как многие полагают, не обязательны при принудительном подчинении. Достаточно лишить человека документов и средств к существованию в незнакомой или малознакомой местности, оборвав связь с близкими и приятелями. Рабы сейчас дешевле, чем были в период расцвета этой отрасли торговли, а их нужды удовлетворяются на минимальном уровне. «Руниверсалис» приводит в пример стоимость раба в 1809 году — 40 тысяч долларов по нынешнему курсу, и сейчас — 90-100 долларов. В материале энциклопедии также сказано, что «годовой доход торговцев людьми в 2014 году оценивался в более чем 150 миллиардов долларов, из них 99 миллиардов долларов от коммерческой сексуальной эксплуатации».

О рабстве в России

В России с конца 2003-го действует статья УК РФ № 127.2 «Использование рабского труда». В ней сказано, что гражданин, использующий труд другого человека с применением полномочий, свойственных праву собственности, может получить наказание в виде принудительных работ сроком до пяти или лишения свободы на аналогичный период.

Несмотря на это, по данным международной организации The Walk Free Foundation на май 2016 года, в нашей стране насчитывалось чуть больше миллиона людей, попавших под насильственную эксплуатацию.

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Эксперты отмечают, что чаще всего в рабство попадают неблагополучные люди — бездомные, алкоголики, безработные, а также те, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. Для поиска подходящих личностей рабовладельцы имеют в своём «штате» специальных людей. Именно они присматривают тех, кто наиболее доверчив и поддаётся внушению. Первым делом оценивают внешний вид предполагаемой жертвы, а потом постепенно втираются в доверие, проверяя почву. Основными критериями выбора являются: бедность человека, его согласие на любую деятельность от безысходности собственного положения, отсутствие родственников или зыбкие семейные узы, а также незнание потенциальной жертвой местности, отсюда распространение рабства среди мигрантов. Обработав клиента, они забирают у него документы и деньги, что не позволяет человеку сразу вырваться из кабалы.

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Иногда свободных людей превращают в невольников, увозя в бессознательном состоянии. Перед этим их накачивают снотворным или наркотическими средствами. В российской практике, правоохранители редко приходит на выручку. А если человеку и удаётся самостоятельно уйти от подчинения, то факт угнетения свободы доказать иногда невозможно. Без показаний свидетелей, являющихся в большинстве случаев тоже рабами и легко запугиваемых усилиями хозяев, доказать насильственную эксплуатацию почти нереально.