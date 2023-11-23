Зампредседателя комитета по молодежной политике Петербурга ранен в зоне СВО

По данным СМИ, Иван Есипов находится в одном из госпиталей Петербурга.
Зампредседателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Иван Есипов получил ранение в зоне СВО. Об этом заявил спикер петербургского парламента Александр Бельский.
Он совсем недавно получил ранение. Сейчас восстанавливается у нас в Петербурге, — приводит сообщение Бельского «Фонтанка».
Как пишет редакция, Есипов был мобилизован около года назад. Ранение Зампредседателя комитета по молодежной политике получил в результате атаки украинского дрона.
Вам будет интересно
"Дадим слово героям!": уроженец Донецка рассказывает о начале войны в 2014 году, базе "Миротворец" и СВО
Героем второй серии проекта ivbg "Дадим слово героям!" стал уроженец Донецка Владимир, который к 21 году пережил начало войны в...
23.11.2023 3473