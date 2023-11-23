Зампредседателя комитета по молодежной политике Петербурга ранен в зоне СВО

По данным СМИ, Иван Есипов находится в одном из госпиталей Петербурга.

Зампредседателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Иван Есипов получил ранение в зоне СВО. Об этом заявил спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Он совсем недавно получил ранение. Сейчас восстанавливается у нас в Петербурге, — приводит сообщение Бельского «Фонтанка».

Как пишет редакция, Есипов был мобилизован около года назад. Ранение Зампредседателя комитета по молодежной политике получил в результате атаки украинского дрона.