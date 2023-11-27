Как заявил советник Белого дома по национальной безопасности, с начала СВО США стремительно нарастили военное присутствие в Европе до 100 тысяч военнослужащих. Это сравнимо с периодом холодной войны.

По мнению сенатора РФ от Ленинградской области Сергея Перминова, вряд ли США уйдут после победы России в СВО. Попытки РФ убедить Запад отказаться от обеспечения безопасности за счёт других не привели к результату.

Главная причина — стремление Вашингтона сохранить доминирование. Победа РФ в СВО ограничит «границы возможного» для США и заставит часть элиты осознать ошибочность конфронтации с Россией, считает сенатор.

Он отметил, что Минобороны РФ готовит комплекс мер по обеспечению безопасности страны. Но главное — в Европе всегда царил диалог и учёт интересов. Попытки же обеспечить мировую гегемонию в итоге обречены, и об этом знают даже в Вашингтоне.