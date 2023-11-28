Две иномарки подожгли в Гатчине

В экстренные службы 27 ноября около 10:30 сообщили о попытке поджога автомобилей возле пятиэтажного дома на улице 120-й Гатчинской Дивизии в Гатчине.

Разбитое пассажирское стекло и частично выгоревший салон обнаружила 52-местная жительница. Поджог своего Volkswagen Passat 1991 года выпуска она оценила примерно в 9000 рублей. Примерно ту же картину застал 49-летний хозяин Kia Spectra 2007 года выпуска.

Рядом с автомобилями обнаружены осколки стеклянной банки с оранжевой крышкой и пустые бутылки водки. Заведено уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога.