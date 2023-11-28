В Петербурге пенсионерка жестоко поплатилась за доброе сердце. Под угрозой ножа ее накормили таблетками

В полицию 25 ноября позвонила жительница 27-го дома на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. Она сообщила, что в соседней квартире кричит женщина и просит помощи.

Приехавшие на место правоохранители застали напуганную 66-летнюю пенсионерку. Вечером к ней в гости напросилась знакомая. Ранее она убирала квартиру, в этот раз разжалобила хозяйку и попросилась на ночевку.

Около 02:00 гостья разбудила пенсионерку. В комнате вместе с ней находился мужчина с ножом. Пенсионерка вынуждена была отдать 340 тысяч рублей, банковские карты с пин-кодами, планшет и два мобильных телефона. После это ее заставили выпить таблетки, и она потеряла сознание.

Полицейские изучили видео с камер наблюдения. В квартире 14-го дома на проспекте Просвещения задержали приезжих из Узбекистана: 51-летнюю женщину и ее 25-летнего сына в федеральном розыске. На родине его подозревают в вымогательстве и подделке документов.

В отношении задержанных составлены административные протоколы о нарушении режима пребывания в России. Заведено уголовное дело о разбое. Вещи пострадавшей изъяли.