Безработный проломил голову мужчине в Выборге

В полицию Выборгского района 24 ноября сообщили о госпитализации 40-летнего мужчины. В больницу его увезли из квартиры дома на улице Гагарина. Врачи зафиксировали у пациента тяжелый перелом костей черепа.

Мужчина рассказал, что его ударили по голове возле гаражей поликлиники на Ленинградском шоссе.

Подозреваемый задержан возле дома на улице Васильева в Выборге – им оказался 27-летний безработный. По предварительным данным, оппонента он ударил рукой. Известно, что подозреваемый четыре года назад привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью средней тяжести.