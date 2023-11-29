Берег в Выборгском районе усеяли «ледяные яйца» – фото

Автор: Сергей Агутин
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Фотографии «ледяных яиц», усыпавших побережье Бухты Желтой 28 ноября, публикует ЛОГКУ «Дирекция ООПТ Ленинградской области». Снимки сделал начальник отдела «Северный» Дирекции ООПТ ЛО Денис Воробьев.

На берегу Финского залива в Выборгском районе заметили россыпь «ледяных яиц». Они возникают при ветреной, но не штормовой погоде и при достаточно холодном, близком к точке замерзания воздухе.

Небольшие кусочки застывшей воды оказываются в зоне прибоя, где на них нарастает новый слой. Получается гладкая поверхность, а форма стремится к правильной шаровидной.

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Фото: Денис Воробьев

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