Иномарку за 2 млн рублей угнали в Шлиссельбурге

В экстренные службы 28 ноября около 09:00 обратился 36-летний житель Шлиссельбурга. Он обнаружил пропажу белого внедорожника Mercedes Benz ML 350.

Иномарка была припаркована возле девятиэтажного дома на улице Кирова. По предварительным данным, угонщик справился со штатной сигнализацией и уехал на иномарке 2011 года выпуска. Ущерб оценен примерно в два миллиона рублей.

Полиция по факту произошедшего проводит проверку.