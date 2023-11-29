Иномарку за 2 млн рублей угнали в Шлиссельбурге

В экстренные службы 28 ноября около 09:00 обратился 36-летний житель Шлиссельбурга. Он обнаружил пропажу белого внедорожника Mercedes Benz ML 350.
Иномарка была припаркована возле девятиэтажного дома на улице Кирова. По предварительным данным, угонщик справился со штатной сигнализацией и уехал на иномарке 2011 года выпуска. Ущерб оценен примерно в два миллиона рублей.
Полиция по факту произошедшего проводит проверку.
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05.02.2021 4007