В Госдуме предложили изменить законы, регулирующие сферу торфодобычи

Из-за того, что отрасль торфодобычи и торфопереработки классифицируется как топливно-энергетическая, предприятия не получают доступ ко многим мерам поддержки на федеральном уровне. Об этом 28 ноября заявил член комитета по аграрным вопросам, депутат Сергей Яхнюк в ходе круглого стола в Госдуме «Проблемы торфопереработки в целях производства органических удобрений и обеспечения доступности ресурсной базы для торфопереработчиков».

«Проблемы, которые озвучивают сегодня производители торфа в регионах, требуют законодательного решения и поддержки Минпромторга, Министерства природных ресурсов, Минэкономразвития, Минсельхоза», – сказал Сергей Яхнюк

В России более 50 месторождений торфа. Как рассказал замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин, большая часть запасов – на территории СЗФО. По словам эксперта, Минприроды отвечает за воспроизводство ресурса, сотрудничает с субъектами и готово помочь с подготовкой нормативно-правовой базы.

Как отметил председатель комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности Ленинградской области Александр Русских, экономическая составляющая отрасли недооценена. Важно обратить внимание на обращения организаций – ставку за пользование месторождениями и изменение ОКВЭД.

Ленинградская область активно экспортирует торф. Объемы достигли отметки в $3,4 миллиона. Однако есть стоп-факторы, отметила зампредседателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности правительства региона Юлия Косарева. Ощущается потребность изменений в нормативном регулировании отрасли. Деятельность по добыче и переработке торфа нужно отнести к сфере производства удобрений и перерабатывающей промышленности. Для этого необходимы изменения в ОКВЭД в части установления классификации видов торфа в зависимости от целей его добычи, обработки и использования.

Председатель совета директоров ООО «Агротрадиции» Виктор Гешеле рассказал о работе и развитии предприятий в Ленинградской области, в том числе о возможностях по перевалке грузов и через порт Усть-Луга, производстве торфогрунта и торфа. В ходе обсуждения участники круглого стола сошлись в уверенности, что нужно нормативно закрепить деятельность по переработке торфа в целях производства органических удобрений и обеспечения доступности ресурсной базы для торфопереработчиков.

По результатам заседания выработают рекомендации. После их направят в органы исполнительной власти.