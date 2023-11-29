Новый циклон принесет повышение температуры в Ленобласть

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Новый циклон, который сейчас медленно движется на север, принесет в Ленинградскую область повышение температуры. Об этом сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

630x465_20231129_rld9731q2gcnso3e4o41
Telegram-канал синоптика Александра Колесова

Ожидается, что столбики термометров покажут -3… -8 °C, а в мегаполисе – до -3 °C.

Приближение циклона ожидается 30 ноября, уже ночью снег пойдет в Санкт-Петербурге, а в Ленинградской области осадки будут наблюдаться в течение дня. Новый циклон менее активный, поэтому сильных снегопадов и ветра можно не ждать, выпадет 3-8 см.

Вам будет интересно
Новый циклон принесет повышение температуры в Ленобласть Санкт-Петербург, Ленинградская область
Кабаны спасли жизнь поросенку, оказав ему первую медпомощь в Приозерском районе – видео
Биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков опубликовал видео с дикими свиньями, снятое видеоловушкой в Приозерском районе....
26.06.2023 1796
Автор