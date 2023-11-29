Новый циклон принесет повышение температуры в Ленобласть

Новый циклон, который сейчас медленно движется на север, принесет в Ленинградскую область повышение температуры. Об этом сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Ожидается, что столбики термометров покажут -3… -8 °C, а в мегаполисе – до -3 °C.

Приближение циклона ожидается 30 ноября, уже ночью снег пойдет в Санкт-Петербурге, а в Ленинградской области осадки будут наблюдаться в течение дня. Новый циклон менее активный, поэтому сильных снегопадов и ветра можно не ждать, выпадет 3-8 см.