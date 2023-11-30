Петербург лидирует среди направлений для отдыха с питомцами в ноябре

В День домашних животных, который отмечают 30 ноября, специалисты выяснили, в какие регионы страны в этом месяце россияне путешествовали с питомцами больше всего. Первое место занял Санкт-Петербург, сообщает «Петроград».

На мегаполис пришлись 15 % ноябрьских бронирований с питомцами. На втором месте расположилась Москва с 11 %, а на третьем Сочи – 6 % бронирований.

Впервые этот праздник решили отмечать на Международном конгрессе сторонников движения в сторону природы в 1931 году во Флоренции. Его девизом стали слова из произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».