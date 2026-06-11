В 2026 году в Ленобласти благоустроят 169 общественных территорий.

Для озеленения будут использовать зимостойкие декоративные кустарники, такие как сирень, гортензия, жасмин и яблони. Также появятся клумбы непрерывного цветения с различными растениями — от тюльпанов и нарциссов до роз и пионов.

«Мы включаем цветущие деревья и кустарники в благоустройство Ленинградской области, чтобы территории были красивыми и радовали глаз. Парки, бульвары, дворы — сегодня основной акцент делается на создание полноценной зеленой среды с преобладанием газонов, цветов и зеленых насаждений», - отметил председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.

Жители Ленинградской области могут принять участие в голосовании за дизайн-проекты благоустройства на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru. Голосование продлится до 12 июня. Проекты, победившие в голосовании, будут реализованы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент свой голос отдали уже 161 144 жителя региона.