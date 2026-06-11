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В Ленинградской области благоустроят 169 общественных территорий

В 2026 году в Ленобласти благоустроят 169 общественных территорий.

В Ленинградской области благоустроят 169 общественных территорий - Для озеленения будут использовать зимостойкие декоративные кустарники, такие как сирень, гортензия,
Фото: правительство ЛО.

Для озеленения будут использовать зимостойкие декоративные кустарники, такие как сирень, гортензия, жасмин и яблони. Также появятся клумбы непрерывного цветения с различными растениями — от тюльпанов и нарциссов до роз и пионов.

«Мы включаем цветущие деревья и кустарники в благоустройство Ленинградской области, чтобы территории были красивыми и радовали глаз. Парки, бульвары, дворы — сегодня основной акцент делается на создание полноценной зеленой среды с преобладанием газонов, цветов и зеленых насаждений», - отметил председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.

Жители Ленинградской области могут принять участие в голосовании за дизайн-проекты благоустройства на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru. Голосование продлится до 12 июня. Проекты, победившие в голосовании, будут реализованы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент свой голос отдали уже 161 144 жителя региона.

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Теги

Ленобласть благоустройство озеленение общественные пространства
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Глава Рособрнадзора: ЕГЭ в России в 2027 году не отменят

ЕГЭ в 2027 году не будет отменено и пройдет без серьезных изменений. Об этом заявил «РИА Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора: ЕГЭ в России в 2027 году не отменят - Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России в 2027 году состоится и пройдет без серьезных изменени
Фото: freepik.

«Состоится, конечно. Я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных ковиду. Хотя мы даже в ковид проводили экзамен. Каких-то серьезных изменений пока мы не планируем», — отметил Музаев.

Основной период ЕГЭ-2026 начался 1 июня. Всего на экзамен заявилось 745,4 тыс. человек, 664 тыс. из которых — выпускники текущего года. Досрочный период сдачи экзамена будет длиться с 20 марта по 20 апреля, дополнительный — с 4 по 25 сентября.

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Россия образование школы ЕГЭ Рособрнадзор Выпускник

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