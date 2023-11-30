В соцсетях тиражируются видео последствий недавнего снегопада.

В соцсетях жители Петербурга жалуются на работу коммунальных служб. Неравнодушный мужчина решил продемонстрировать на видео «доступную среду» на автобусных остановках города.

Автор видео отмечает, что вдоль дорог навалены сугробы, через которые особенно тяжело переходить пожилым людям. Ролик был размещен в ВК-сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Пользователи Сети в комментариях к публикации поддержали автора видео.

«Доступная среда», «Все для народа,в любое время года!», «Приморский район весь такой. Выходишь из автобуса как на перрон и проваливаешься в грязный снег по колено», — пишут жители города.