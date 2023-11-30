Дороги в Петербурге посыпали новым биореагентом

По словам вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина, от Литейного проспекта и до Смольной набережной дороги посыпают новым биореагентом «Бионорд», сообщает «Петроград».
В течение зимы будут наблюдать за его эффективностью, особенно против наледи. Вице-губернатор также отметил, что сады и парки не посыпают солью.
Вместо этого используют песок и гравийную крошку. Все реагенты прошли испытания и проверки. Они имеют лицензии и подтвержденный стандарт качества.
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26.06.2023 1805