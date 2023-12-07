Советник президента РФ, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой уверен, что кинопрокат в 2024 году покажет положительные результаты. В первые три месяца ожидаются несколько громких премьер: «Мастер и Маргарита», «Холоп 2» и другие. В результате того, что индустрия восстановилась после пандемии коронавируса и ухода Голливуда, следующие триместры также будут насыщены новинками в сфере кино. Делимся фильмографией 2024 года.

«У нас на весь 2024 год позитивные ожидания. Я никакой угрозы для кинотеатров не вижу (речь про их закрытие — прим. ТАСС). К счастью, у нас начинает прослеживаться обнадеживающая, хоть пока и робкая, тенденции ряда продюсерских компаний ставить свои релизы на летний период, который считался довольно провальным всегда. Сейчас целый ряд фильмов, выход которых ожидается во время летних каникул. Дело в том, что, если сфера хочет выживать и развиваться, она приспосабливается к условиям. <…> Сейчас все видят, что фильмы производятся, причем достаточно качественные и разножанровые. Хотелось бы больше, и мы стремимся к этому», — озвучил Владимир Толстой в интервью ТАСС.

Холоп 2 (12+)

Дата выхода: 1 января

Жанр: комедия

Страна: Россия

Режиссёр: Клим Шипенко

В ролях: Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие

В новой киноленте главный герой Гриша, пройдя в прошлой части путь от мажора до холопа путём путешествия в «прошлое», начинает чутко реагировать на любое проявление несправедливости. И, узрев, что вытворят избалованная Катя, решает перевоспитать её те же образом, который применили к нему.

Бременские музыканты (6+)

Дата выхода: 1 января

Жанр: приключения, семейный, фэнтези, комедия

Страна: Россия

Режиссёр: Алексей Нужный

В ролях: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Ирина Горбачёва, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев, Аскар Нигамедзянов и другие

Фильм-сказка пропитан веселыми, а иногда и опасными приключениями всеми любимых бременских музыкантов: Трубадура, пса, кошки, осла и петуха. Друзья, путешествуя по Германии, противостоят врагам и интригам, избегают ловушки, по совместительству напевая современные песни и совершая подвиги, а также отчаянно сражаются за любовь.

Мастер и Маргарита (16+)

Дата выхода: 25 января

Жанр: драма, фэнтези

Страна: Россия

Режиссёр: Михаил Локшин

В ролях: Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников и другие

События развиваются в Москве 1930-х годов. Получивший признание писатель неожиданно оказывается в эпицентре скандала. Главный герой становится изгоем: знакомые начинают избегать его, а спектакль снимают с репертуара. В какой-то момент судьба сталкивает его с Маргаритой, которая вызывает у Мастера романтические чувства и вдохновляет. Поддержка возлюбленной помогает ему вернуться к творчеству. В своём новом романе он на примере людей из своего окружения «рисует» образы персонажей. Главным действующим лицом становится недавний знакомый иностранец, которого литератор нарекает Воландом. Работа над романом насколько увлекает Мастера, что он не замечает, как его история и реальная жизнь начинают переплетаться.

Лёд 3 (6+)

Дата выхода: 14 февраля

Жанр: мелодрама

Страна: Россия

Режиссёр: Юрий Хмельницкий

В ролях: Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская и другие

В третьей части Надя, будучи фигуристкой, грезит о «Кубке Льда». О нём же в своё время мечтала и её мама. Горин планов дочери не одобряет, пытаясь уберечь от любых сложностей. Но главная героиня настроена серьёзно. Девушка отправляется на тренировку в тайне от родителя и знакомится дерзким хоккеистом из Москвы. Между молодыми людьми разгораются чувства, а разлука только укрепляет связь.

Летучий корабль (6+)

Дата выхода: 7 марта

Жанр: фэнтези, мелодрама

Страна: Россия

Режиссёр: Илья Учитель

В ролях: Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник, Фёдор Добронравов и другие

Царь решил отдать свою дочь Забаву в жёны красивому и богатому Полю. Но сама невеста согласна на замужество только по любви. Неожиданно она знакомится с простым матросом Иваном, обаяние и честность которого покоряют сердце царевны. Подобное положение дел вносит разлад в планы Поля на получение короны. Иван, влюблённый в Забаву, при содействии обитателей волшебного леса принимается за строительство Летучего корабля, чтобы сбежать вместе с любимой от хитрого жениха, практикующего тёмною магию.

Онегин (18+)

Дата выхода: 7 марта

Жанр: мелодрама

Страна: Россия

Режиссёр: Сарик Андреасян

В ролях: Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк и другие

Евгений Онегин привык жить с размахом. Но круговерть баллов, приёмов, театральных премьер и других светских развлечений уже давно утомили его. Спасением стало известие о болезни дяди, который живёт в деревне. Онегин отправляется в имение. Кончина родственника не сильно огорчает главного героя, так как тот оказался богат, а других наследников не имеет. На новом месте Евгений начинает вести себя чудаковато: запирается в доме и избегает общения. А потом знакомится с Татьяной Лариной.

Сто лет тому вперёд (6+)

Дата выхода: 18 апреля

Жанр: фантастика, приключения, семейный

Страна: Россия

Режиссёр: Александр Андрющенко

В ролях: Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Александр Петров, Юрий Борисов и другие

Фантастическая кинолента снята по мотивам одноимённой повести Кира Булычёва. Главные герои Коля Герасимов и Алиса Селезнёва находятся в разных временных отрезках: первый — в сегодняшней Москве, а девушка на сто лет позже. Коля не задумывается о будущем, в то время как Алиса никак не могут забыть прошлое. Она хочет найти маму, которую потеряла в детстве. Встреча двух таких разных личностей положила начало приключениям, в ходе которых им предстоит несколько важных задач, в том числе обрести дружбу и любовь. Пальма 2 (18+) Дата выхода: 24 октября

Жанр: драма, семейный

Страна: Россия

Режиссёры: Александр Домогаров младший и Владимир Кондауров

В ролях: Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Леонид Басов, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева и другие Лётчик Вячеслав Лазарев решает вместе с семьёй и собакой Пальмой перебраться в глубинку. На новом месте он продолжает полёты, но уже на небольшом АН-2. В какой-то момент размеренную жизнь нарушает появление медвежонка. Детёныша медведя нарекают Мансур. Только на этом происшествия не заканчиваются. Косолапого похищают местные браконьеры. На помощь новому другу приходит верная овчарка. Оба животных пытаются вернуться домой, где на пути встречаются дикие звери, охотники и другие опасности. Лётчик тоже не стоит в стороне, а отправляется на поиски пропавших любимцев.

Майор Гром: Игра (12+)

Дата выхода: неподтверждённая дата

Жанр: боевик, приключения

Страна: Россия

Режиссёр: Олег Трофим

В ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Ольга Сутулова и другие

С момента ареста Чумного Доктора пролетел год. После громкого раскрытия дела майора полиции Игоря Грома считают героем. Его узнают на улице и планируют выпустить комикс про него. Но преступность не сходит на нет с взятием под стражу одного безумца. На «сцену» выходит новый злодей Призрак, который не только терроризирует город, но и донимает самого майора.

Лунтик и большое путешествие

Дата выхода: неподтверждённая дата

Жанр: детский, комедия, приключения, роуд-муви, фэнтези

Страна: Россия

Режиссёр: Константин Бронзит