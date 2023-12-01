Юные футболистки, воспитанницы проекта «ДРОЗД-Волхов» взяли под опеку дрозда-рябинника в Ленинградском зоопарке. Именно этот пернатый является их символом.
Кроме того, спортсмены волховского ДРОЗД, вне зависимости от вида спорта, которым занимаются, смогут ежемесячно посещать зоопарк, знакомиться с его обитателями и принимать активное участие в различных благотворительных акциях и мероприятиях, направленных на поддержку и заботу о животных.
«Сейчас у нас появился новый опекун, интересный, это подразделение ДРОЗД, аббревиатура: Детям России — образование, здоровье духовность. А духовность — это общение с животными», — прокомментировал Юрий Журавлев, директор Ленинградского зоопарка.
Как отметили в руководстве АНО «Дрозд-Волхов», сотрудничество с Ленинградским зоопарком говорит о большом интересе к делу заботы о животных и воспитанию у юного поколения ответственного и бережного отношения к окружающей среде и к ее обитателям.
«В чем идея наша и смысл: наши дети сейчас часто приезжают в Петербург на соревнования. Мы будем детей привозить сюда на экскурсию и прививать доброту через заботу о братьях наших меньших!» — сказал Василий Клиновицкий, директор АНО «ДРОЗД-Волхов».