На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 2 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 2 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 36, 57, 74, 80, 84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
- км 40+162 (Ладожский мост) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 20:00, очистка полосы безопасности от снега.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 665-670 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена противоослепляющих экранов.
- км 9- 10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110, 130, 147, 148 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направлени с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения;
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6, подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-7, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от снега и грязи;
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от снега и грязи.
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А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка сигнальных столбиков, дорожных знаков, буферов от снега и грязи;
- км 0-37 + транспортная развязка км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега из-под барьерного ограждения;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега перед барьерным ограждением;
- км 37-56 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.