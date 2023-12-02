На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 2 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 2 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 36, 57, 74, 80, 84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

км 40+162 (Ладожский мост) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 20:00, очистка полосы безопасности от снега.

М-10 «Россия»:

км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 665-670 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена противоослепляющих экранов.

км 9- 10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 110, 130, 147, 148 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-181 «Скандинавия»:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направлени с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения;

подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6, подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-7, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от снега и грязи;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от снега и грязи.

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А-121 «Сортавала»: