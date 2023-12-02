Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 2 декабря

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

В период с 25 ноября по 2 декабря 2023 года ВС РФ нанесены 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего.

Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении потери противника за неделю составили свыше 315 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении общие потери ВСУ составили более 950 военнослужащих убитыми и ранеными, семь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

На Донецком направлении потери противника составили более 1680 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении потери противника за неделю составили свыше 880 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении потери ВСУ составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии.

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На Херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. Уничтожены две дивесионно-разведывательные группы противника. Кроме того, захвачены в плен 14 украинских военнослужащих.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты восемь самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8.

Кроме того, уничтожены 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотных летательных аппаратов.