В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Александром Веселовым

Автор: Гузель Галимова
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В Киришах Ленобласти 7 декабря состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим Александром Веселовым.

Проститься с бойцом пришли родные и близкие погибшего, а также представители администраций. Александр Веселов посмертно награжден орденом Мужества.

В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Александром Веселовым спецоперация, СВО, погиб военный, Ленобласть, Киришский район, КиришиФото: администрация Киришского района Ленобласти
В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Александром Веселовым спецоперация, СВО, погиб военный, Ленобласть, Киришский район, КиришиФото: администрация Киришского района Ленобласти
В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Александром Веселовым спецоперация, СВО, погиб военный, Ленобласть, Киришский район, КиришиФото: администрация Киришского района Ленобласти
В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Александром Веселовым спецоперация, СВО, погиб военный, Ленобласть, Киришский район, КиришиФото: администрация Киришского района Ленобласти
В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Александром Веселовым спецоперация, СВО, погиб военный, Ленобласть, Киришский район, КиришиФото: администрация Киришского района Ленобласти
В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Александром Веселовым спецоперация, СВО, погиб военный, Ленобласть, Киришский район, КиришиФото: администрация Киришского района Ленобласти
Фото: администрация Киришского района Ленобласти

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В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Александром Веселовым спецоперация, СВО, погиб военный, Ленобласть, Киришский район, Кириши
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