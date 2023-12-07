В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Александром Веселовым

В Киришах Ленобласти 7 декабря состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим Александром Веселовым.
Проститься с бойцом пришли родные и близкие погибшего, а также представители администраций. Александр Веселов посмертно награжден орденом Мужества.
Фото: администрация Киришского района Ленобласти
Фото: администрация Киришского района Ленобласти
Фото: администрация Киришского района Ленобласти
Фото: администрация Киришского района Ленобласти
Фото: администрация Киришского района Ленобласти
Фото: администрация Киришского района Ленобласти
Фото: администрация Киришского района Ленобласти
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