70% пенсии спишут: экономист рассказал, когда у пенсионера удерживаются деньги на счете

В ряде случаев удержание выплат у пенсионеров может достигать до 70%.

Согласно действующему законодательству, пенсия пожилого человека может частично списываться в счет погашения некоторых видов задолженностей. Однако есть ограничения на размер удержаний, чтобы пенсионер мог поддерживать достойный уровень жизни.

В частности, при взыскании долгов по кредитам, коммунальным платежам, штрафам и налогам максимальное удержание составляет 50% от суммы пенсии. И лишь в особых случаях, таких как алименты на несовершеннолетних детей или возмещении вреда, эта планка может доходить до 70%, рассказал доктор экономических наук Александр Сафонов.