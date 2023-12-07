70% пенсии спишут: экономист рассказал, когда у пенсионера удерживаются деньги на счете

В ряде случаев удержание выплат у пенсионеров может достигать до 70%.
Согласно действующему законодательству, пенсия пожилого человека может частично списываться в счет погашения некоторых видов задолженностей. Однако есть ограничения на размер удержаний, чтобы пенсионер мог поддерживать достойный уровень жизни.
В частности, при взыскании долгов по кредитам, коммунальным платежам, штрафам и налогам максимальное удержание составляет 50% от суммы пенсии. И лишь в особых случаях, таких как алименты на несовершеннолетних детей или возмещении вреда, эта планка может доходить до 70%, рассказал доктор экономических наук Александр Сафонов.
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07.12.2023 33