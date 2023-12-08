Пенсию россиян начнут индексировать дважды в год: в Госдуме раскрыли сроки

Автор: Анастасия Щербакова
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Ждать этого осталось недолго.

Уже с 2025 года страховые пенсии россиян будут индексироваться дважды в год. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Начиная с 2025 года первое повышение страховых пенсий для неработающих пенсионеров произойдет с 1 февраля по уровню инфляции за предыдущий год. Второе повышение – с 1 апреля – будет по росту дохода Социального фонда РФ, — рассказала Бессараб в беседе с «М24».
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07.12.2023 118
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