Пенсию россиян начнут индексировать дважды в год: в Госдуме раскрыли сроки

Ждать этого осталось недолго.

Уже с 2025 года страховые пенсии россиян будут индексироваться дважды в год. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Начиная с 2025 года первое повышение страховых пенсий для неработающих пенсионеров произойдет с 1 февраля по уровню инфляции за предыдущий год. Второе повышение – с 1 апреля – будет по росту дохода Социального фонда РФ, — рассказала Бессараб в беседе с «М24».