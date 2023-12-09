Россиянам могут упростить подработки

Безработным россиянам могут разрешить брать краткосрочные подработки и не терять пособие по безработице. О том, что власти хотят упростить возможность зарабатывать, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, сообщает «Коммерсантъ».

По словам представителя ведомства, согласно новой редакции закона «О занятости населения» гражданам разрешат работать до пяти рабочих дней на основании договора гражданско-правового характера (ГПХ). Службы занятости будут не вправе отменять пособия в таком случае.

«Важный момент, что появляется новшество, у нас такого никогда не было. Во время того, как ты находишься в периоде безработицы, ты имеешь право взять недолгую подработку. Если раньше ты устраивался на какие-то разовые работы, то тебя сразу снимали с учета», – сказала Елена Мухтиярова