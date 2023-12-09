Когда к Земле вновь прилетит комета Галлея?

Комета Галлея – одна из самых ярких долгопериодических комет, которую хорошо видно невооруженным глазом. С древнейших времен было зафиксировано минимум 30 появлений кометы на небе.
Последнее прохождение кометы, видимое с Земли, было 9 февраля 1986 года. Следующее ожидается 28 июля 2061 года.
В своем последнем появлении комета Галлея стала первой кометой, которую удалось исследовать с помощью советских космических аппаратов «Вега-1» и «Вега-2». С их помощью удалось получить данные о структуре кометного ядра и механизмах образования комы и хвоста кометы.
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29.11.2023 392