Петербурженка посетила кулинарное шоу и получила химический ожог

В Адмиралтейском районе госпитализировали петербурженку, которая получила ожоги во время кулинарного шоу. Бармен разлил на стол химическую жидкость, которая попала на пострадавшую, сообщает «Патрульный Петербурга».

В больницу Санкт-Петербурга госпитализировали 39-летнюю петербурженку с химическими ожогами жидким азотом. Пострадавшая посещала кулинарное шоу, где бармен разлил на стол слишком много азота, часть которого попала на тело потерпевшей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.