Петербурженка посетила кулинарное шоу и получила химический ожог

В Адмиралтейском районе госпитализировали петербурженку, которая получила ожоги во время кулинарного шоу. Бармен разлил на стол химическую жидкость, которая попала на пострадавшую, сообщает «Патрульный Петербурга».
В больницу Санкт-Петербурга госпитализировали 39-летнюю петербурженку с химическими ожогами жидким азотом. Пострадавшая посещала кулинарное шоу, где бармен разлил на стол слишком много азота, часть которого попала на тело потерпевшей.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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