Инициативная группа по выдвижению Путина провела первое заседание

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» задействует весь ресурс — региональных отделений, общественных приемных и штабов общественной поддержки, «Молодой Гвардии» — в избирательной кампании Владимира Путина, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на первом заседании группы.
Он поблагодарил представителей волонтерских, общественных организаций, спорта, науки, образования, здравоохранения и всех, кто принял участие в первом заседании инициативной группы.
В свою очередь, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что к работе штаба Владимира Путина подключатся сотни тысяч активистов ОНФ во всех регионах страны.
Поддержку Владимиру Путину выразили и творческие деятели. Как отметил народный артист России Владимир Машков, большинство его коллег по театру, кино всегда были и будут патриотами своей страны.
Военкор Екатерина Агранович (Катруся) уверена, что решение Владимира Путина участвовать в выборах – про судьбоносную возможность иметь будущее.
Ее поддержал председатель МГЕР Антон Демидов. Он уверен, что авторитет лидера России среди молодёжи незыблем.
В заключение Андрей Турчак отметил, следующее заседание инициативной группы, в расширенном составе, пройдёт 16 декабря.
В состав инициативной группы по выдвижению кандидата на должность Президента Владимира Путина от «Единой России» и МГЕР вошли секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев, член Высшего совета «Единой России», Герой России, сенатор Александр Карелин, глава партийной комиссии по образованию и науке, председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва, депутат Госдумы, доктор медицинских наук, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев, председатель Народного Совета ДНР Артём Жога и председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.
Также в составе группы: Олимпийский чемпион, российский гимнаст Никита Нагорный, международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, военкор Екатерина Агранович (Катруся), президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, певица и композитор Полина Гагарина и другие.