Подорожание яиц на 40 % в России объяснили

Цены на яйца в России поднялись из-за изменения курса рубля. Ослабевшая валюта привела к росту цен на медикаменты, оборудование и то, что закупалось за рубежом для производства яиц и куриного мяса.

Об этом сообщил в эфире радиостанции руководитель центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев. За год средняя розничная цена на яйца в России увеличилась более чем на 40 %.

На цену также повлиял птичий грипп, из-за которого предложение снизилось. Параллельно спрос на яйца и куриное мясо вырос, поскольку это дешевле другого мяса.

Экономист полагает, что для снижения цен следует выявлять продавцов, которые необоснованно завышают стоимость, а также стабилизировать цены при помощи крупных ретейлеров.