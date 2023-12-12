Самый дешевый частный дом в Ленобласти стоит 200 тысяч рублей

Эксперты изучили предложения о продаже частных домов в Ленинградской области. На момент подготовки публикации в регионе выставлены на продажу 9208 жилых объектов. Среди них 128 домов стоимостью менее 1 млн рублей.
Самый большой выбор – в Лужском районе, где доступно 35 предложений о продаже недвижимости. Вторым районом по количеству доступных предложений стал Волховский, где можно приобрести 32 объекта.
Самое дешевое жилье продается в Кингисеппском районе за 200 тысяч рублей. За эту сумму покупатель получит во владение небольшой деревянный домик площадью 20 квадратов на участке площадью шесть соток.
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