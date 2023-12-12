Птицефабрика «Синявинская» начала строительство нового птичника в Кировском районе

Это будет крупнейший в Европе птичник, что увеличит производство яиц в регионе на 170 млн штук в год.

«Работы идут в рамках исполнения поручения по увеличению производства яиц. Ленинградская область, при ежегодном объеме производства яиц в 3,5 млрд яиц штук, что составляет порядка 600% от собственных потребностей региона, работает над увеличением производства яиц», — отметил зампредседателя правительства Ленобласти — председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

По итогам 10 месяцев 2023 года в регионе произвели 2,8 млрд штук яиц, объемы производства мяса птицы — 249,4 тыс. тонн.

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Для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.