Птицефабрика «Синявинская» начала строительство нового птичника в Кировском районе

Это будет крупнейший в Европе птичник, что увеличит производство яиц в регионе на 170 млн штук в год.
По итогам 10 месяцев 2023 года в регионе произвели 2,8 млрд штук яиц, объемы производства мяса птицы — 249,4 тыс. тонн.
Для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.
Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.