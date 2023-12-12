Внедорожник насмерть сбил пешехода в Гатчинском районе

ДТП произошло 11 декабря около 07:00 примерно в пяти километрах от поселка Тайцы в Гатчинском районе. По предварительным данным, 34-летний мужчина на Toyota Land Cruiser 300 наехал на пешехода, который шел по проезжей части.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. По данным полиции, мужчине было 29 лет, он жил в одной из деревень Гатчинского района.

Водителя внедорожника с травмами головы и позвоночника доставили в больницу. Известно, что за год он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. По данным УГИБДД, иномарка зарегистрирована на фирму из Санкт-Петербурга.