Эти воздушные шарики на растениях путали ученых больше века

Разглядывая растения под микроскопом, можно увидеть шароподобные образования – эпидермальные пузырные клетки (EBCs).
Долгое время считалось, что эти крошечные воздушные пузыри защищают растения от засухи, излишне соленой среды и других подобных опасностей. Новое исследование показало, что это не совсем так.
Главная задача EBCs – не пропустить к растению вредителей. Как только они подбираются близко и кусают части растения, к ним в организм попадает токсичный раствор. В его состав входит ядовитая для них щавелевая кислота.
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