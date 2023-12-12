Эти воздушные шарики на растениях путали ученых больше века

Разглядывая растения под микроскопом, можно увидеть шароподобные образования – эпидермальные пузырные клетки (EBCs).

Долгое время считалось, что эти крошечные воздушные пузыри защищают растения от засухи, излишне соленой среды и других подобных опасностей. Новое исследование показало, что это не совсем так.

Главная задача EBCs – не пропустить к растению вредителей. Как только они подбираются близко и кусают части растения, к ним в организм попадает токсичный раствор. В его состав входит ядовитая для них щавелевая кислота.