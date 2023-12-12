Синоптик предупредил о «суперсибирских морозах»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT об отклонениях от климатической нормы в некоторых регионах России. Снегопады ожидаются в Европейской России и в Северо-Западном федеральном округе.

«Ленинградская область, Псковская, Новгородская – сильный снег. В Поволжье, Рязанской и Московской областях – также снег, местами сильный, усиление ветра к вечеру и метель. Сильный снегопад, причём с мокрым снегом, в Ростовской области и в Центральном Черноземье – Белгородская, Липецкая область – там по-настоящему сильный снегопад», – рассказал Роман Вильфанд

По словам эксперта, погода связана с тем, что воздушные массы в западную часть европейской территории перемещаются из Атлантики. А вот восток, по прогнозу, по-прежнему находится в аномально холодной зоне.

«Заволжье, Урал, Западная Сибирь – там по-прежнему аномальные холода на 10-20 градусов ниже нормы. На Урале, Челябинская, Курганская и Свердловская области – морозы -40… -42 °C. В самых густонаселенных районах Западной Сибири – Омская, Томская, Новосибирская – до -45 °C… В Красноярском крае – даже -50 °C, на западной территории Якутии -45 °C. Мы привыкли к понятию «сибирские морозы», но здесь «суперсибирские морозы», – добавил Роман Вильфанд