Троих петербуржцев и нарколабораторию нашли в Лужском районе

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков 11 декабря около 14:30 пришли в строительную бытовку на участке садоводства «Красный Маяк» в Лужском районе. Внутри обнаружены реактивы, специальная посуда, аксессуары химзащиты и контейнеры с подозрительным веществом.
В двух прозрачных емкостях хранился светло-голубой порошок, еще в паре — бежевые кристаллы. Общий вес найденного – около 3,7 килограмма. Экспертиза установила, что в каждом контейнере лежали синтетические наркотики.
В бытовке задержаны трое петербуржцев в возрасте 40-43 лет. Заведено уголовное дело о покушении на производство, хранение и сбыт особо крупной партии наркотиков.
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26.12.2022 3322