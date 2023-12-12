Термометры покажут плюс: в Ленобласти прогнозируется долгожданное потепление

Уже 13 декабря в 47-м регионе местами температура воздуха будет выше нуля.
Согласно прогнозу регионального МЧС, в среду, 13 декабря, на юго-западе Ленинградской области можно ожидать потепление. По данным ведомства, температура воздуха местами составит +1 градус.
Однако в других районах области все же установится минусовая температура — от -2 до до -7 градусов.
Преимущественно облачно. Снег, местами небольшой, на западе в отдельных районах мокрый снег, налипание мокрого снега, — передает МЧС.
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