Термометры покажут плюс: в Ленобласти прогнозируется долгожданное потепление

Уже 13 декабря в 47-м регионе местами температура воздуха будет выше нуля.

Согласно прогнозу регионального МЧС, в среду, 13 декабря, на юго-западе Ленинградской области можно ожидать потепление. По данным ведомства, температура воздуха местами составит +1 градус.

Однако в других районах области все же установится минусовая температура — от -2 до до -7 градусов.

Преимущественно облачно. Снег, местами небольшой, на западе в отдельных районах мокрый снег, налипание мокрого снега, — передает МЧС.