Школьный музей из Кингисеппа победил в Национальной премии «Патриот-2023»

Также лауреатом премии стал герой СВО из Волхова за большой вклад в реализацию проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания.

Кингисеппская школа №5 с проектом «Военно-морской музей» получила Премию «Патриот-2023» в номинации «Лучший проект в сфере образования» подноминации «Музей образовательной организации». А доброволец из Волхова Андрей Фетисов стал победителем специальной номинации «Выбор Первых» подноминации «Собственным примером».

Отметим, в 2020 году лучшим школьным музеем в СЗФО стал музей «Живая связь времен» из Лодейного Поля. Всего в финал вышли 150 музеев-победителей регионального этапа конкурса, но победителями стали 94 школы. Они получат по 300, 200 и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Школьный музей блокады Ленинграда Лодейнопольской школы №2 в 2022 году стал победителем в номинации «За оригинальность сюжета музейной экспозиции» Всероссийского конкурса «Без срока давности»